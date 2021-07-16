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20:56 16.07.2021

Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

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Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленскийподписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", принятый Верховной Радой 29 июня.

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения", - сообщает пресс-служба президента.

Согласно обновленным нормам, признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (по действующей редакции - до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции - более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции - от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялась и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим.

Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Теги: #декларирование #зеленский #ответственность
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