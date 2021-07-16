Зеленский подписал указ о включении Монастырского в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №298/2021 был обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту документа, из состава СНБО исключается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На его место в состав СНБО включается новый глава МВД Денис Монастырский.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Как сообщалось, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.

Позднее стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Монастырского министром внутренних дел.

На заседании парламента 16 июля решение о назначении Монастырского главой МВД поддержал 271 народный депутат.