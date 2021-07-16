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20:06 16.07.2021

Премьер Беларуси рассчитывает, что поддержка РФ полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

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Премьер Беларуси рассчитывает, что поддержка РФ полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

Беларусь и РФ способны противостоять любому санкционному давлению, работа над соответствующим планом уже начата, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область.

"Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что работа над совместным планом действий Беларуси и РФ в ответ на западные санкции уже началась, но раскрывать суть плана не стал, сославшись на чувствительность темы.

"Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации - мы работаем на взаимовыгодных условиях", - заявил белорусский премьер.

Он добавил, что РФ уже наработала богатый опыт в противодействии санкционному давлению.

Теги: #правительство #санкции #беларусь
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