Зеленский назначил более 3 млн. грн. грантов молодым деятелям в области кинематографии – пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 518/2021-рп, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов, сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн. 089 тыс. грн. назначен режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

Режиссеру Доминикие Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн. 525 тыс. грн.

Режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн. 284 тыс. грн. для производства неигрового фильма "Линия жизни".