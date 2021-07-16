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19:52 16.07.2021

Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

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Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода "Северный поток – 2", сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия Президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток – 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода", - сообщил Никифоров на брифинге в Офисе президента в пятницу, 16 июля.

По словам Никифорова, в Офисе президента благодарны Германии и США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за заявления лидеров этих стран о том, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, и о том, что Украина даже по завершении действия действующего с Россией контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

"Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет".

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.

Теги: #северный_поток #сша #украина
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