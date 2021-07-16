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19:30 16.07.2021

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля – МИД

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Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля – МИД

Дания снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба в своем Twitter в пятницу.

 

Теги: #коронавирус #безвиз #дания
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