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19:27 16.07.2021

В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс

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В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс

В Великобритании зафиксирован очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. новых заражений, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства.

Согласно этим данным, в стране за последние 24 часа диагностировали 51 тыс. 870 случаев заражений COVID-19, что является рекордным показателем с середины января. Для сравнения, накануне этот показатель составил 48 тыс. 553, неделю назад - чуть более 42 тыс., а еще неделей раньше - около 35,2 тыс.

Кроме того, в Великобритании за минувшие сутки зарегистрировано 49 смертей среди инфицированных. Накануне умерло 63 человека с COVID-19, что также является максимальным показателем суточной смертности с 26 марта.

Как отмечает Sky News, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации жителей. По данным британского Минздрава, уже более двух третей взрослого населения страны прошли полную вакцинацию.

Несмотря на рост случаев заболевания и смертности, власти Великобритании намерены перейти к финальной стадии снятия ограничений в Англии.

"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус - хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - заявил ранее на этой неделе министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.

С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество человек в ресторанах и ночных клубах.

Однако мэр Лондона Садик Хан в среду попросил корпорацию Transport for London (TfL) продолжить требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте даже после отмены в Англии ограничений.

Кроме того, с 19 июля начнут снимать ограничения и в Шотландии. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, Шотландия перейдет к нулевому уровню ограничений, в соответствии с которым социальная дистанция сократится до одного метра, в помещении разрешат собрания до восьми человек, а в общественных заведениях - до десяти человек. Пабы и рестораны будут работать до полуночи.

В Великобритании за время пандемии коронавируса выявили свыше 5,3 млн случаев COVID-19, более 128,6 тыс. инфицированных скончались. Более 4,3 млн человек выздоровели.

Теги: #статистика #коронавирус #рекорд #британия
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