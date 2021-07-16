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19:10 16.07.2021

СНБО ввел санкции против российской организации, создавшей копию сайта президента Украины – Данилов

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СНБО ввел санкции против российской организации, создавшей копию сайта президента Украины – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу принял решение о введении санкционных мер в отношении находящейся в РФ организации, создавшей копию сайта главы Украинского государства, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня было принято решение в отношении того учреждения, которое находится на территории РФ, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня к этому учреждению именно на заседании Совета нацбезопасности ввели санкции", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о блокировке 13 июля фейкового сайта "президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.

В процессе исследования инцидента было установлено, что использование подобных тактик, техник процедур и объектов атаки, а также аналогичных образцов вредоносных программ отслеживается, по меньшей мере, с апреля 2021 года. В рамках дополнительного исследования было установлено, что в разделе "Вакансии" сайта при попытке ознакомиться с примерами документов для подачи их на конкурс загружается документ с произвольным названием формата .doc, содержащий вредоносный макрос.

Теги: #снбо #сайт #санкции
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