"ДТЭК Энерго" вынужденно выводит блоки ТЭС в аварийные ремонты для подготовки к отопительному сезону

"ДТЭК Энерго" вынужденно выводит блоки ТЭС в аварийные ремонты для подготовки к отопительному сезону, сообщается в пресс-релизе компании.

Так по состоянию на 15 июля 2021 года были вынуждены выйти в аварийный ремонт энергоблок №3 на Кураховской ТЭС, №3,4,5,10 на Криворожской ТЭС, №1 на Запорожской ТЭС, №2,3 на Ладыжинской ТЭС и №6 на Добротворской ТЭС, поскольку работать в таком кризисном режиме длительное время технически невозможно.

В то же время по данным "Укрэнерго" на вечер 16 июля блоки №1 ЗаТЭС и №2 ЛаТЭС снова включены в работу из-за необходимости балансировки энергосистемы в условиях аномальной жары.

В "ДТЭК Энерго" отмечают, что генерирующее оборудование компании работает на максимуме в условиях крайне низких тарифов, которые не покрывают минимальной себестоимости производства. В отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", тогда как множество блоков других представителей генерации остаются незадействованными.

По данным компании, исторически низкие цены на "рынке на сутки вперед" (РСВ), ручное управление ценообразованием, нестабильность и дисбалансы, вызванные бездействием регулятора рынка в вопросе ценовых манипуляций трейдеров-спекулянтов, накопленные и непогашенные долги перед участниками балансирующего рынка вызвали острый дефицит оборотных средств, что грозит проблемами при подготовке к отопительному сезону.

"В такой ситуации компания испытывает дефицит оборотных средств для подготовки генерации к отопительному сезону. Речь, в первую очередь, о необходимости закупки топлива, ремонтах и поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии", - подчеркивается в пресс-релизе.

В связи "ДТЭК Энерго" в очередной раз призвало НКРЭКУ, Минэнерго и другие заинтересованные стороны безотлагательно вмешаться в ситуацию, исправить дисбалансы, нестабильность и ручное управление на рынке, которые привели генерацию к потере ликвидности.