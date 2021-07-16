Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя координационный механизм.