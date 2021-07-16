Кабмин примет дополнительные меры реагирования на новые штаммы Covid-19 - Данилов

Кабинет министров Украины примет дополнительные меры реагирования на появление новых штаммов коронавирусной инфекции Covid-19, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Вы знаете, что появились два новых штамма "Дельта" и "Лямбда", которые на сегодняшний день вызывают у нас беспокойство относительно распространения на территории нашей страны. Был заслушан министр здравоохранения господин Ляшко и в ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу, потому что это очень опасно. Потому что, как вам известно, к пребольшому сожалению, они уже касаются не только взрослого населения - они касаются и детей", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

Секретарь СНБО также заявил, что Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из стран с распространением "индийского" штамма. "У нас есть четыре страны плюс одна - там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует ("индийский" штамм - ИФ) - это Индия, Россия, Беларусь и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда будут приезжать", - сказал он.

"Более того, мы не исключаем, что Кабмин примет дополнительные меры по этим странам. Министерство здравоохранения озвучит их публично", - добавил Данилов.