События

18:55 16.07.2021

СНБО ввела санкции против ещё 9 граждан Украины из санкционного списка США

1 мин читать
СНБО ввела санкции против ещё 9 граждан Украины из санкционного списка США

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 9 граждан Украины, которые включены в санкционные списки США, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Ранее мы вам докладывали – из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими считаются уже не три, а четыре, то есть 126 (остаются – ИФ). Предыдущее решение касалось 100 человек, по которым уже было принято, осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение по применению санкций в отношении 9 лиц. По остальным лицам мы работаем, в зависимости от необходимости на следующих заседаниях СНБО такое решение будет принято", - рассказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

Он уточнил, что в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата Андрея Деркача и народного депутата Александра Дубинского в числе граждан, против которых были введены санкции, в списке нет.

"Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях – мы будем вас информировать", - отметил Данилов, отвечая на вопрос журналистов.

Теги: #снбо #санкции #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 16.07.2021
Премьер Беларуси рассчитывает, что поддержка РФ полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

Премьер Беларуси рассчитывает, что поддержка РФ полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

19:35 16.07.2021
У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

19:10 16.07.2021
СНБО ввел санкции против российской организации, создавшей копию сайта президента Украины – Данилов

СНБО ввел санкции против российской организации, создавшей копию сайта президента Украины – Данилов

19:04 16.07.2021
До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

18:55 16.07.2021
Кабмин примет дополнительные меры реагирования на новые штаммы Covid-19 - Данилов

Кабмин примет дополнительные меры реагирования на новые штаммы Covid-19 - Данилов

18:49 16.07.2021
СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем Украины - Данилов

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем Украины - Данилов

18:40 16.07.2021
Данилов: по предложению Зеленского через 2 недели СНБО снова обсудит вопрос восточной границы Украины

Данилов: по предложению Зеленского через 2 недели СНБО снова обсудит вопрос восточной границы Украины

18:40 16.07.2021
НИ КОЛОМОЙСКОГО, НИ ДЕРКАЧА, НИ ДУБИНСКОГО НЕТ В СПИСКЕ 9 ЛИЦ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СНБО ВВЕЛО САНКЦИИ - ДАНИЛОВ

НИ КОЛОМОЙСКОГО, НИ ДЕРКАЧА, НИ ДУБИНСКОГО НЕТ В СПИСКЕ 9 ЛИЦ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СНБО ВВЕЛО САНКЦИИ - ДАНИЛОВ

14:51 16.07.2021
Данилюк: санкции против телеканалов Медведчука - единственные законные санкции

Данилюк: санкции против телеканалов Медведчука - единственные законные санкции

18:22 12.07.2021
Ситуация на электроэнергетическом рынке Украины находится под контролем – секретарь СНБО

Ситуация на электроэнергетическом рынке Украины находится под контролем – секретарь СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У 33% украинцев уже есть иммунитет против Covid-19 - секретарь СНБО

СНБО ввел санкции против российской организации, создавшей копию сайта президента Украины – Данилов

До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

Кабмин примет дополнительные меры реагирования на новые штаммы Covid-19 - Данилов

Данилов: по предложению Зеленского через 2 недели СНБО снова обсудит вопрос восточной границы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил более 3 млн. грн. грантов молодым деятелям в области кинематографии – пресс-служба президента

Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля – МИД

В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс

"ДТЭК Энерго" вынужденно выводит блоки ТЭС в аварийные ремонты для подготовки к отопительному сезону

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

ГБР задержало прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 тыс

На большей части территории Украины к вечеру 16 июля ожидаются грозы – ГСЧС

НАТО завершила миссию в Афганистане - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА