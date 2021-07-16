Данилов: по предложению Зеленского через 2 недели СНБО снова обсудит вопрос восточной границы Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложению президента Украины Владимира Зеленского вновь обсудит вопрос восточной границы Украины через две недели, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем трудности, с которыми мы сталкиваемся с границами. Потому по предложению президента Украины было принято решение: две недели еще наши пограничники, новый министр внутренних дел готовят этот вопрос еще раз на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны", - сказал он на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

"Еще раз подчеркну: с учетом того, что вопрос является крайне-крайне сложным и нуждается в очень большой совместной работе коллективов, которые сегодня начинают еще отрабатывать этот вопрос, через две недели мы возвращаемся на заседание СНБО к этому вопросу", - добавил Данилов.