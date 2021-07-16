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18:01 16.07.2021

На большей части территории Украины к вечеру 16 июля ожидаются грозы – ГСЧС

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На большей части территории Украины к вечеру 16 июля ожидаются грозы – ГСЧС

В Украине к вечеру 16 июля ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, восточных, Полтавской, Черкасской, Житомирской областях грозы", - указывается в сообщении на телеграмм-канале.

В Киеве и Киевской области также ожидаются грозы – в ближайшие часы и с удержанием до конца суток 16 июля.

 

Теги: #гсчс #погода
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