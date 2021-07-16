НАТО завершила миссию в Афганистане - СМИ

Североатлантический альянс завершил свою военную миссию в Афганистане, сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические и военные источники.

"НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане после почти двух десятилетий", - информирует DPA.

При этом не уточняется, на каком этапе находится вывод участвовавших в этой миссии сил НАТО.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

На этой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что американский контингент выведен из Афганистана более чем на 95%. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.