Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии коронавируса

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии острой респираторной болезни СOVID-19, говорится в протоколе №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое состоялось под председательством первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника.

Как сообщается на сайте КГГА в пятницу, в документе содержится необходимость проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах, определенных для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезни. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты - медицинского персонала, медикаментами – пациентов", - отметил Поворозник.

Согласно протоколу, руководители больниц города, включенных во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для приема больных во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а значит - ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом, мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", - отметил Поворозник.

Он также напомнил, что в столице продолжается вакцинация против Сovid-19 и призвал горожан записаться на прививку в удобное время. Всего с начала прививочной кампании в городе сделано более 570 тыс. прививок: первую дозу получил 381 тыс. чел., полностью иммунизированы почти 189 тыс. чел. Среди медицинских работников уже вакцинировано 91,5%, среди педагогов - 51,3%.