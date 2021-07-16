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16:18 16.07.2021

На выходных в западных областях Украины ожидаются похолодание и дожди, на остальной территории – жаркая погода

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На выходных в западных областях Украины ожидаются похолодание и дожди, на остальной территории – жаркая погода

 

На выходных в западных областях Украины пройдут грозовые дожди и дневная температура немного снизится, на остальной территории сохранится жаркая и в большинстве областей сухая погода, лишь на севере и северо-востоке днем кое-где возможен небольшой дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 17 июля, на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, северных и восточных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июля самая высокая температура днем была (+35,4°) в 2016 году, самая низкая ночью (+8,8°) в 1911 году.

В воскресенье, 18 июля, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях небольшой дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, на юге до 36°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 30-32°.

Утром 16 июля температура воды была в Черном и Азовском морях была в пределах 25-27°, в Днепре вблизи Киева 26°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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