Монастырский рассчитывает на сотрудничество с офицерами МВД и обещает показать эффективные результаты работы

Новоназначенный министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает необходимость координации всех структур, которые входят в состав МВД и надеется на сотрудничество с настоящими офицерами, которые работают в ведомстве.

"Я понимаю, что не все получится сделать одновременно, но тот процесс, который мы начнем, однозначно будет видимый гражданскому обществу и вам, господин президент… Я надеюсь на сотрудничество с настоящими офицерами, которые работают в МВД", - сказал Монастырский в пятницу на представлении его главой МВД с участием президента и премьер-министра.

Также он отметил важность координации всех структур, которые входят в состав МВД.

Монастырский вновь отметил приоритеты работы ведомства, указав на то, что внимание будет сосредоточено на борьбе с организованной преступностью, также будет уделено внимание усилению работы Национальной полиции, продолжении внедрения проекта "Полицейский офицер громады", реформе Госпогранслужбы и безопасности на дорогах.

"Я считаю, что действительно первое и самое главное - это доверие к правоохранительным органам", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поприветствовал новоназначенного главу МВД и вручил ему удостоверение министра.

"Это высокая ответственная должность и быть членом Кабмина не только большая честь, но и огромная ответственность. Министерство чрезвычайно мощное… Вам дается возможность проявить действительно реформаторские способности", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер добавил, что опыт Монастырского на должности руководителя профильного комитета парламента "станет очень хорошим основанием для продолжения успешной работы министерства".