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15:15 16.07.2021

Верховный суд призывает власть уважать независимость судей и придерживаться норм Конституции Украины

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Верховный суд призывает власть уважать независимость судей и придерживаться норм Конституции Украины

Верховный Суд поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда в Украине, однако подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией Украины, говорится в заявлении ВС, обнародованном в пятницу.

"Конституция Украины определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Верховный суд как высший суд в системе судоустройства Украины в своей деятельности руководствуется принципом верховенства права. Этот принцип отражен в сотнях тысяч решений суда.

"Задачей суда всегда является защита нарушенных прав и свобод, как того требует Конституция Украины и Конвенция о защите прав человека и основных свобод", - подчеркивают в суде.

Там отмечают, что ВС всегда поддерживал и продолжает поддерживать "все положительные сдвиги, происходящие в государстве, направленные на построение честного, справедливого, открытого, независимого суда и сильной демократической Украины".

"Любые реформы, способствующие этому, получают безусловную поддержку со стороны Верховного суда. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", - резюмируют в ВС.

Как сообщалось, 14 июля ВС отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КС.

Позже в Офисе президента назвали решение ВС таким, что было "принято в интересах Тупицкого и которое является подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного суда".

Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены Зеленским указа экс—президента Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины. Этим же указом Зеленский отменил указ о назначении судьей КС Александра Касминина.

Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

Президент Украины 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

 

Теги: #верховный_суд #суд
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