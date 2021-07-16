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15:07 16.07.2021

Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

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Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского станет "завоевывание" доверия украинцев к системе правоохранительных органов Украины.

"Вы знаете свою работу лучше меня и лучше любого гражданина Украины. Очень важно, чтобы мы все гордились нашей национальной полицией, нашими правоохранительными органами. И мне кажется, что это задание является главным для нового министра МВД. Это задание не от президента и правительства, а от меня, как от гражданина Украины. Хочу доверять и гордиться", - заявил Зеленский во время представления Монастырского новым министром МВД.

Он также поприветствовал Монастырского с назначением. "Приветствую вас с этим очень важным, как мне кажется доверием со стороны парламента, правительства и президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - сказал президент.

"Очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и, прежде всего, министру МВД. Потому что я, как гражданин Украины, хочу очень сильно доверять правоохранительным органам и уважать представителей правоохранительных органов, которые защищают спокойствие и безопасность людей", - добавил Зеленский.

Ранее Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Теги: #зеленский #мвд #монастырский
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