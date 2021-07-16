Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: документ объединил народ в стремлении самостоятельно строить свое государство

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины подчеркнул, что документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство и это дело нужно достойно продолжать, развивая независимую европейскую Украину.

"Декларация о государственном суверенитете Украины стала первым шагом к принятию Акта провозглашения независимости Украины. Этот документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство. Должны достойно продолжать это дело, развивая независимую европейскую Украину", - написал Зеленский на своей странице вTwitter в пятницу.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.