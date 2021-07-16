МИД Украины выражает протест против незаконного судебного процесса над журналистом Владиславом Есипенко в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным судебным процессом против гражданина Украины, журналиста фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко во временно оккупированном Россией Крыму, сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

"Выдвинутые 15 июля в Симферопольском районном суде российской оккупационной администрацией обвинения в адрес украинского гражданина полностью безосновательными. Рассматриваем судилище над Владиславом Есипенко как продолжение Российской Федерацией репрессий против несогласных с временной оккупацией Крымского полуострова, систематическое подавление свободы слова и препятствования деятельности независимых СМИ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что РФ должна обеспечить соблюдение своих обязательств как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности гарантировать соблюдение прав человека на временно оккупированных территориях.

"Россия должна немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины в Крыму и на территории РФ. Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в частности санкционное, чтобы заставить ее прекратить грубые нарушения прав человека в Крыму", - подчеркивают в МИД.

Как сообщалось, 10 марта во временно оккупированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины Владислав Есипенко. Внештатного корреспондента "Радио Свобода" Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. 6 июля районный суд в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество присоединиться к Украине в требовании от России освободить украинского журналиста.

6 июля Есипенко т.н. "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста.