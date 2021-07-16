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12:24 16.07.2021

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

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Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат на заседании парламента в пятницу.

После этого, согласно закону, Монастырский досрочно сложил полномочия народного депутата. Это решение поддержали 340 народных депутатов. Кроме того, Монастырский принял присягу члена правительства.

Справка. Денис Монастырский - украинский юрист, политик. В разные годы работал юристом в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC, ООО "Лигал Консалтинг".

Был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Верховной Рады восьмого созыва Антона Геращенко, который в данное время является заместителем главы МВД.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Монастырский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В Раде девятого созыва возглавлял комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщалось, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Позднее стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Теги: #мвс #рада #кадры #монастырский
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