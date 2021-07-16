События

12:22 16.07.2021

Украинские моряки с судна Thorn1 после его ремонта вернутся в Украину - МИД

2 мин читать
Украинские моряки с судна Thorn1 после его ремонта вернутся в Украину - МИД

Украинские моряки с судна Thorn1, которое стоит на рейде в порту Джибути, вернутся в Украину после ремонта систем на нем, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В порту Джибути стоит на рейде судно Thorn1, принадлежащее греческой компании. Корабль в аварийном состоянии и не пригоден для целевого использования. Он направлялся из Турции в Индию для утилизации. В составе экипажа на борту судна находятся десять украинцев, еще один наш гражданин сошел на берег для получения медицинской помощи", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, 7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик.

"Ожидаем от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти", - добавил он.

Спикер отметил, что сразу после получения сообщения о ситуации на судне, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немедленно поручил посольствам Украины в Греции и Эфиопии принять безотлагательные меры для защиты интересов украинских граждан.

"Благодаря проведенной работе дипломатов компания-судовладелец планирует отправить в ближайшие дни в Джибути часть сменного экипажа для ремонта систем на судне. В порту также находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков питьевой водой, продуктами питания и, при необходимости, медикаментами. После ремонта судно должно отправиться в альтернативный порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину", - рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что учитывая аварийность судна, МИД Украины призывает и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой.

"Для предоставления консульской помощи нашим гражданам непосредственно на месте в Джибути отправляется украинский консул в Эфиопии. Он также осуществит оформление репатриации тела погибшего моряка. МИД Украины держит ситуацию с судном Thorn1 на особом контроле", - заверил Николенко.

Теги: #судно #моряки #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 15.07.2021
Кулеба: Украина играет ведущую роль в защите свободы слова в регионе

Кулеба: Украина играет ведущую роль в защите свободы слова в регионе

11:21 15.07.2021
В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

20:36 14.07.2021
Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

15:45 13.07.2021
Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

14:11 12.07.2021
МИД Украины опубликовало ответы на наиболее распространенные вопросы о путешествиях за границу

МИД Украины опубликовало ответы на наиболее распространенные вопросы о путешествиях за границу

17:23 09.07.2021
МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

16:51 09.07.2021
Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Швеции

19:12 08.07.2021
Украина успешно воплощает огромный объем внутренних реформ в беспрецедентно сложных условиях – Кулеба

Украина успешно воплощает огромный объем внутренних реформ в беспрецедентно сложных условиях – Кулеба

17:44 07.07.2021
Электронная сертификация для переаттестации украинских моряков заработает в тестовом режиме к 1 сентября– замглавы ОП Тимошенко

Электронная сертификация для переаттестации украинских моряков заработает в тестовом режиме к 1 сентября– замглавы ОП Тимошенко

09:36 07.07.2021
Главы МИД Украины, Литвы и Польши подписали Дорожную карту взаимодействия и Декларацию о европейском наследии

Главы МИД Украины, Литвы и Польши подписали Дорожную карту взаимодействия и Декларацию о европейском наследии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Денисова назвала обвинительный акт в отношении украинца Есипенко примером запугивания независимых журналистов в оккупированном РФ Крыму

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

Правительство не планирует принимать никаких решений по сокращению функционирования украинского языка - Шмыгаль

Венедиктова: вместе с международной следственной группой мы продолжаем расследование в деле о сбитом рейсе МН17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА