Украинские моряки с судна Thorn1 после его ремонта вернутся в Украину - МИД

Украинские моряки с судна Thorn1, которое стоит на рейде в порту Джибути, вернутся в Украину после ремонта систем на нем, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В порту Джибути стоит на рейде судно Thorn1, принадлежащее греческой компании. Корабль в аварийном состоянии и не пригоден для целевого использования. Он направлялся из Турции в Индию для утилизации. В составе экипажа на борту судна находятся десять украинцев, еще один наш гражданин сошел на берег для получения медицинской помощи", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, 7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик.

"Ожидаем от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти", - добавил он.

Спикер отметил, что сразу после получения сообщения о ситуации на судне, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немедленно поручил посольствам Украины в Греции и Эфиопии принять безотлагательные меры для защиты интересов украинских граждан.

"Благодаря проведенной работе дипломатов компания-судовладелец планирует отправить в ближайшие дни в Джибути часть сменного экипажа для ремонта систем на судне. В порту также находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков питьевой водой, продуктами питания и, при необходимости, медикаментами. После ремонта судно должно отправиться в альтернативный порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину", - рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что учитывая аварийность судна, МИД Украины призывает и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой.

"Для предоставления консульской помощи нашим гражданам непосредственно на месте в Джибути отправляется украинский консул в Эфиопии. Он также осуществит оформление репатриации тела погибшего моряка. МИД Украины держит ситуацию с судном Thorn1 на особом контроле", - заверил Николенко.