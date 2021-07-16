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12:05 16.07.2021

Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

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Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Кандидат на пост министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что на должности главы МВД объединит усилия с Министерством обороны и Генштабом для укрепления стабильности внутри государства и противодействия агрессии РФ.

"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский в пятницу, выступая с трибуны Верховной Рады.

Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.

Теги: #рада #мвд #монастырский
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