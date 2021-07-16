Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Кандидат на пост главы МВД Украины Денис Монастырский заверяет, что на посту министра сосредоточится на безопасности граждан и усилении уровня доверия к правоохранительным органам.

Выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу, он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие. "Главным приоритетом будет безопасности граждан, общества, усиление уровня доверия к правоохранительным органам", - добавил он.

Монастырский заверил, что плодотворное сотрудничество с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который он возглавлял, будет продолжено.

Он выразил уважение правоохранителям, которые работают в МВД, но при этом подчеркнул: "Я буду беспощадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей".

По его словам, одним из ключевых направлений работы его на посту главы МВД будет вопрос социального обеспечения и защиты полицейских и в этом ему необходима будет поддержка президента, премьера и народных депутатов.

"Огромное внимание я планирую сосредоточить на борьбе с организованной преступностью, так называемыми ворами в законе и криминальными авторитетами. Именно через них совершается большое количество тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал Монастырский.

Он подчеркнул: "Гарантирую, что решение СНБО и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будут неуклонно выполняться в полном объеме".

Также по словам Монастырского, он сосредоточит свое внимание и на развитии патрульной полиции.

"Гарантирую, что патрульные продолжат привлекать к ответственности за админнарушения судей, прокуроров и народных депутатов, но исключительно в рамках закона", - заявил он.

Также Монастырский обратился к руководителям местных органов власти выделять больше средств на закупку систем видеонаблюдения, что усилит безопасность на улицах городов страны.

Кроме того, он заверил, что продолжит реализацию проекта "Полицейский офицер громады".

Он также обратил внимание на ситуацию с безопасностью дорожного движения и заверил, что это станет его личным приоритетом.

"Я продолжу развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения… У меня есть мечта, чтобы каждые пять лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое, аж до нуля", - сказал он.

"Мы никому не позволим уничтожать украинские дороги, которые сейчас отстраиваются за миллиарды гривен украинских налогоплательщиков", заверил он.

Еще один приоритетом Монастырский назвал усиление уровня цифровизации различных сфер работы МВД.

Также он выразил надежду на то, что принятые законы про Высший совет правосудия и Высшую квалифкомиссию, принятые парламентом недавно, разблокируют систему судопроизводства, что будет работать на единый результат для страны в привлечении к ответственности совершивших преступления.

Еще одной главной задачей в сфере реформы Монастырский назвал реформу Государственной пограничной службы и построение современно обустроенной государственной границы.

Кроме того, Монастырский назвал чрезвычайно важным институтом Национальную гвардию, которая принимает участие в обеспечении порядка.

В сфере админуслуг и миграционной службы МВД он сосредоточится на еще большем упрощении и ускорении выдачи паспортов и разрешительных документов.

"Я не обещаю мгновенно решить все проблемы - это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу на должности министра", - заверил Монастырский.

Как сообщалось, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел Украины, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Позднее стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.