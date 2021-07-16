Денисова назвала обвинительный акт в отношении украинца Есипенко примером запугивания независимых журналистов в оккупированном РФ Крыму

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что обвинительный акт в отношении украинского внештатного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Россией Крыму.

"Украинский гражданину Владиславу Епипенку грозит 18 лет лишения свободы! На таком наказании настаивает сторона обвинения. Вывод объявили вчера в подконтрольном России так называемом "Симферопольском районном суде" Владислава Есипенко обвиняют в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Владислав своей вины не признает! Такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", - написала омбудсмен на странице в Facebook в пятницу.

Денисова призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на РФ для освобождения всех, кого незаконно удерживает Россия на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, 10 марта во временно оккупированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины Владислав Есипенко. Внештатного корреспондента "Радио Свобода" Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. 6 июля районный суд в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество присоединиться к Украине в требовании от России освободить украинского журналиста.

6 июля Есипенко т.н. "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста.