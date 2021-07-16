В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

Шевченковская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который мошенническим путем завладел нежилыми помещениями общей площадью 2705 кв. м., расположенных по ул. Миропольская в Киеве, и стоимостью 42 млн грн, сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры в пятницу.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник совершил ряд действий, направленных на мошенническое завладение нежилыми помещениями путем внесения их в уставной капитал предприятия для дальнейшей их реализации в пользу третьих лиц. Так, мужчина за денежное вознаграждение согласился предоставить свои персональные данные аферистам для изготовления заведомо поддельной доверенности якобы от имени владельца этого имущества, которая была удостоверена частным нотариусом, деятельность которого приостановлена еще в 2013 году в связи со смертью", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в дальнейшем на основании поддельной доверенности была осуществлена государственная регистрация права собственности на указанное имущество за другим предприятием.

"В ходе досудебного расследования правоохранителями установлено лицо исполнителя. Им оказался ранее не судимый 33-летний киевлянин. Сейчас обвинительный акт в отношении него направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что сейчас на имущество наложен арест. Продолжаются мероприятия по установлению организаторов преступления.