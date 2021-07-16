Венедиктова: вместе с международной следственной группой мы продолжаем расследование в деле о сбитом рейсе МН17

Украина оказывает содействие судебному рассмотрению дела о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 "Малазийских авиалиний", также вместе с международной следственной группой продолжает расследование по установлению причастных к запуску ракеты и тех, кто отдавал соответствующие приказы, подчеркивает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"7 июня началась ключевая фаза - рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был сбит самолет с ЗРК "Бук"; была запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбивании самолета", - сказала генпрокурор в своем заявлении к годовщине крушения МН17.

Она подчеркнула: "Мы пристально следим за процессом и на запрос нидерландской стороны предоставляем все необходимое содействие для рассмотрения дела в суде".

Вместе с тем, как отметила Венедиктова, на этом следствие в уголовном производстве по крушению МН17 не завершилось.

"Совместно с партнерами по международной совместной следственной группе мы продолжаем расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы", - почеркнула она.

Генпрокурор подытожила: "Уверяю, что мы с коллегами сделаем в этом деле все от нас зависящее, чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир узнал правду".

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.