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10:40 16.07.2021

Замглавы МВД Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко о защите чести и достоинства

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Замглавы МВД Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко о защите чести и достоинства

Заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко вызывают в Печерский районный суд города Киева на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом в котором является пятый президента, народный депутат Украины Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность").

Как сообщает портал "Судова влада", судебное заседание по делу назначено на 11:30 23 июля.

Ответчиком по делу выступает лично Антон Геращенко, а его представителем – министерство внутренних дел Украины, истцом – Петр Порошенко, его представителем – адвокат Александр Никифоров.

Ранее народный депутат Андрей Парубий с трибуны парламента сообщил, что Петр Порошенко подал в суд на Антона Геращенко из-за его высказываний о якобы причастности "Евросолидарности" к проведению акций протеста под зданием Офиса президента на Банковой, во время которых были повреждены двери и окна ОП, а также разрисованы двери здания.

"Петр Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной и такой, что порочит его честь и достоинство, приносит вред его репутации", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, 20 марта под стенами ОП проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

 

 

Теги: #геращенко #порошенко #иск #суд
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