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10:04 16.07.2021

И. о. временного поверенного в делах США во время визита в район ООС заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину

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И. о. временного поверенного в делах США во время визита в район ООС заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину

Заместитель помощника государственного секретаря США, и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент посетил район проведения операции Объединенных сил, где подчеркнул, что США продолжит поддерживать Украину в стремлениях защитить свою территориальную целостность и независимость.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, 15 июля делегация посольства США в Украине во главе с временно поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом посетила район проведения операции Объединенных сил.

В частности, во время брифинга Кент и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию безопасности в районе проведения ООС, вопрос совместимости подразделений Вооруженных сил Украины и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ

"США поддерживают Украину в ее стремлениях защитить свою территориальную целостность и независимость. И будут продолжать это делать, в том числе предоставляя необходимую материально-техническую помощь", - подчеркнул Кент.

Он отметил, что США постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.

Также американские дипломаты получили отзывы об эффективности материально-технической помощи, которую США оказали Украине в течение 2014-2021 годов.

"Подразделения ВС Украины используют станции связи, контрбатарейная радары, санитарные автомобили и много других средств, предоставленных правительством США. Это все очень помогает нашим военным в отпоре российской агрессии. Выражаю искренние слова благодарности американскому народу за надежную поддержку и такую важную для нас помощь", - сказал Кравченко.

В свою очередь посольство США в Twiiter сообщило, что на Донбассе Кент обсудил с представителями ООС и ОТГ "Восток" противодействие агрессии РФ, а также, что США могут сделать в поддержку территориальной целостности Украины.

"США призывают РФ выполнить Минские обязательства, вывести свои силы, освободить всех несправедливо удерживаемых граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Краматорске СММ ОБСЕ проинформировала Кента о влиянии конфликта на Донбассе на гражданское население и препятствия для осуществления их работы.

"США призывают РФ предоставить СММ свободу передвижения по всей территории Украины и вывести свои силы и технику с востока Украины", - рассказали в посольстве.

 

 

Теги: #сша #оос #поддержка
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