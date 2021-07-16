В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

В пятницу, 16 июля, с 10:00 на въездах в Киев вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, вес которого превышает 24 тонны, из-за высокой температуры воздуха, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Уточняется, что ограничения вводятся на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).