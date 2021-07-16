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09:32 16.07.2021

Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

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Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

Более 70 человек стали жертвами наводнений в Германии, такие данные распространили власти страны в четверг.

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия проинформировало через СМИ об обнаружении еще четырех тел. Таким образом, общее число жертв наводнения в регионе достигло как минимум 30. В соседней земле Рейнланд-Пфальц обнаружены еще девять тел, ранее местные власти сообщали о 19 утонувших.

Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.

Теги: #наводнения #германия
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