Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

Более 70 человек стали жертвами наводнений в Германии, такие данные распространили власти страны в четверг.

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия проинформировало через СМИ об обнаружении еще четырех тел. Таким образом, общее число жертв наводнения в регионе достигло как минимум 30. В соседней земле Рейнланд-Пфальц обнаружены еще девять тел, ранее местные власти сообщали о 19 утонувших.

Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.