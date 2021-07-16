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09:13 16.07.2021

С начала недели в Украине утонул 51 человек, из которых 19 за последние сутки – ГСЧС

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С начала недели в Украине утонул 51 человек, из которых 19 за последние сутки – ГСЧС

С начала текущей недели на украинских водоемах погиб уже 51 человек, при этом 19 из них – утонули в течение последних суток, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"С начала этой недели вода унесла жизни 51 человека! Только за последние сутки утонуло 19 человек, среди которых 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, 14 июля на реке Днепр в Киеве утонул человек. К месту происшествия прибыли спасатели.

"Обследовав ориентировочно 800 кв. м акватории дна реки, спасатели обнаружили тело человека на расстоянии 20 метров от берега на глубине 6 метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, тело человека, который утонул, было поднято на поверхность воды и доставлено на берег. Как оказалось, это был мужчина 1988 года рождения. Причину трагического случая будут устанавливать правоохранители", - сообщают в ГСЧС.

Там отмечают, что в на Луганщине в г. Лисичанск на р. Северский Донец во время купания в необорудованном месте утонула девочка 2011 рождения. Поиски погибшей результатов не дали, поэтому будут продолжены спасателями с привлечением водолазов.

"На Сумщине в г. Шостка спасатели привлекались к изъятию из местного пруда тела погибшего мужчины. В этот же день в с. Погребки, Шосткинского района, работники полиции из р. Десна подняли на поверхность тело женщины. Обстоятельства гибели людей выясняют правоохранители", - подчеркивают спасатели.

Они призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время пребывания вблизи водоемов.

Теги: #утопленники #гсчс
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