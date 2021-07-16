Порошенко: еще одним шагом к независимости Украины стало принятие Радой декларации о государственном суверенитете

Принятие первым созывом Верховной Рады Украины в 1990 году декларации о государственном суверенитете стало еще одним шагом к независимости страны, сообщил лидер "Европейской солидарности Петр Порошенко.

"31 год назад 16 июля 1990 государство приняло Декларацию о государственном суверенитете. Это был еще один шаг к свободной и независимой Украине - мечты многих поколений. Предвестие падения советской империи. Еще один шаг прочь от Москвы", - сказано на официальной странице Порошенко в фейсбуке.

Он выразил благодарность депутатам первого парламентского созыва, поддержавшим этот документ. "Депутаты первого созыва, вдохновленные идеей независимости, заложили тогда ее законодательные основы", - отметил политик.

Порошенко подчеркнул, что Украина продолжает отстаивать независимость "на восточном и идеологическом фронте". "Опять со стороны Кремля звучат старые мифы об "одном народе", снова мы вынуждены отражать многочисленные атаки на наш родной украинский язык", - подчеркнул он.

"Но мы, украинцы, имеем свои корни, свой язык, свою историю. Есть силу нашей общей памяти. С праздником вас, с Днем принятия декларации о государственном суверенитете. Борьба продолжается. И Украина победит", - подытожил Порошенко.