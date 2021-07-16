В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 616 человек, 17 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 737 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 616 человек, 17 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 16). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 422 человека, летальных случаев – 17, выздоровели - 616 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 243 605 человек, выздоровели 2 180 281 человек, летальных случаев - 52 702.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.