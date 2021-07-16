События

07:49 16.07.2021

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 8 обстрелов украинских позиций, ранены шесть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С начала текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

Неподалеку Причепиловки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе Нью-Йорка дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкино обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Песчаного наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В районе Марьинки противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, учтено одно нарушение режима прекращения огня", - добавили в штабе.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сообщили в штабе операции ОС. 

Теги: #оос #сводка #украина
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