События

07:05 16.07.2021

Вакцинация от COVID-19 детей до 12 лет в США может быть разрешена этой зимой

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Вакцинация детей до 12 лет от COVID-19 может быть одобрена в США уже в середине зимы, сообщает NBC News.

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявил телеканалу, что к середине зимы может быть получено разрешение на экстренное использование вакцин против COVID-19 для детей младше 12 лет. Вскоре после этого вакцины могут получить полное одобрение, отметил он.

И Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте.

Результаты ожидаются осенью, и чиновникам FDA потребуется время, чтобы рассмотреть заявки фармацевтических компаний.

По словам собеседника телеканала, FDA хочет получить данные о наблюдении за детьми в возрасте до 12 лет за четыре-шесть месяцев.

В настоящее время вакцина против COVID-19 разрешена в США только для людей в возрасте от 12 лет и старше. При этом ни одна из них еще не получила полного одобрения.

Теги: #дети #сша #вакцинация #коронавирус
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