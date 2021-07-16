Пожар на частном складе древесины в Харькове ликвидирован

В Харькове спасатели полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на четверг в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного по ул. Киргизская, 19.

"В течение дня подразделения ГСЧС проводили работы по разбору конструкций и тушению отдельных очагов горения и тления древесины Окончательно ликвидировали пожар в 21:10", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, сообщение о возгорании поступило в 2:43. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв.м. Горели изделия из древесины.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов. В 5:00 пожар был локализован.

На месте пожара был спасен 1 человек (оператор электроподстанции). Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение, где хранится сырье для изготовления древесностружечной плиты, 2 железнодорожных грузовых вагонов с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 чел. личного состава ГСЧС.