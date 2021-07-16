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03:36 16.07.2021

Украина и Польша обсудили перспективы развития двухстороннего сотрудничества

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига встретился с польской делегацией во главе с их заместителем министра иностранных дел Марцином Пшидачем, сообщила пресс-служба президента.

"Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и высоко оценили ее состояние и дальнейшие перспективы углубления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отдельно подчеркнули, что важным элементом украинско-польского взаимодействия является работа в формате Люблинского треугольника (Литва - Польша - Украина).

"Сибига и Марцин Пшидач высоко оценили работу, которая ведется в этом направлении, в частности подписания министрами иностранных дел Украины, Литвы и Польше 7 июня в Вильнюсе в рамках 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине двух новых документов Люблинского треугольника - дорожной карты дальнейшей взаимодействия и Декларации о европейской наследство и общие ценности", - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили политику безопасности, составляющую сотрудничество, и обменялись мнениями относительно вызовов в регионе. Сибига поблагодарил польскую сторону за неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности украинского государства в международно-признанных границах, а также за последовательное содействие курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Он высоко оценил намерение Польши во время председательства в ОБСЕ в 2022 году уделять особое внимание ситуации на Донбассе.

Сибига также отметил важность запланированного визита польской делегации на Донбасс и проинформировал о развитии ситуации безопасности на востоке.

"Общими были позиции, что проект "Северный поток – 2" является угрозой для безопасности Украины, Польши и всей Европы, а также о необходимости дальнейшей скоординированной работы по противодействию его воплощению", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны коснулись важной проблематики по общей исторической памяти. Сибига отметил, что общеевропейское историческое наследие должно связывать украинский и польский народы, а непростой путь почитания исторической правды должен быть преодолен вместе в духе взаимопонимания и взаимоуважения.

Участники встречи также обсудили вопросы, в частности важность дальнейшего развития пограничной инфраструктуры, способствование интенсификации межчеловеческих контактов между народами двух стран. Сибига отдельно призвал польских инвесторов участвовать в реализации разномасштабных проектов в Украине.

 

Теги: #сотрудничество #польша #украина
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