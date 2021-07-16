События

01:01 16.07.2021

"Северный проект 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину

2 мин читать
"Северный проект 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину

Газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила она на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Меркель предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

По ее словам, "Северный поток 2" - "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком 2" - ИФ), - добавила она.

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока 2", напомнил, что США и ФРГ - друзья. "Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом", - сказал президент США.

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. "Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим"

Теги: #россия #газопровод #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 15.07.2021
Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

05:14 14.07.2021
Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

01:22 14.07.2021
Госдеп США отмечает: у РФ и США совпадают интересы в определенных сферах, в частности, по климату

Госдеп США отмечает: у РФ и США совпадают интересы в определенных сферах, в частности, по климату

08:36 13.07.2021
Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

20:45 09.07.2021
Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

18:40 08.07.2021
ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

19:03 07.07.2021
Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

12:47 07.07.2021
Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее - МИД Германии

Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее - МИД Германии

03:31 07.07.2021
Связанные со спецслужбами РФ хакеры взломали компьютерную систему республиканцев в США

Связанные со спецслужбами РФ хакеры взломали компьютерную систему республиканцев в США

23:01 06.07.2021
Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отправит в Конго 40 украинских миротворцев

У Жеваго отрицают его объявление в международный розыск - заявление

Совет ЕС добавил Украину, удалил Руанду и Таиланд из списка стран, для которых необходимо снять ограничения на поездки

Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск по делу банка "Финансы и Кредит"

ПОСЛЕДНЕЕ

США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

В Хмельницкой области в результате взрыва, вероятно, гранаты пострадали шесть человек и ребенок

Зеленский отправит в Конго 40 украинских миротворцев

До 117 возросло число погибших в беспорядках в ЮАР

Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем

Зеленский предлагал Авакову подать в отставку

Геращенко заверил, что МВД работает в естественном режиме, несмотря на отставку Авакова

Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе, поврежден дом и крыша гаража – глава ОГА

На Харьковщине утонул 17-летний юноша – полиция

В Ереване опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА