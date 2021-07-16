"Северный проект 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину

Газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа", - заявила она на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Меркель предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

По ее словам, "Северный поток 2" - "это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину".

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

"Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с "Северным потоком 2" - ИФ), - добавила она.

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока 2", напомнил, что США и ФРГ - друзья. "Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом", - сказал президент США.

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. "Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим"