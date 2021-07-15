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23:19 15.07.2021

До 117 возросло число погибших в беспорядках в ЮАР

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Беспорядки в ЮАР, начавшиеся после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, согласно правительственным данным, привели к гибели уже 117 человек, сообщают в четверг южноафриканские СМИ.

Так, в провинции Квазулу-Натал, родной провинции бывшего президента, в беспорядках погибли 26 человек, кроме того, сообщается о 91 погибшем в провинции Гаутенг.

Ранее в четверг британское издание The Guardian сообщало, что власти ЮАР собираются направить 25 тыс. солдат для урегулирования протестов и беспорядков, вызванных арестом Зумы.

Беспорядки, продолжающиеся с момента ареста Зумы в начале месяца, угрожают поставкам топлива и продовольствия по всей стране. Протесты спровоцировали волну грабежей магазинов и торговых складов. Также участники беспорядков блокировали дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Наиболее масштабные инциденты происходят в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.

Вместе с тем, когда именно будут отправлены подкрепления в места беспорядков, неясно, поскольку мобилизация такого количества военных может занять до нескольких недель, отмечает газета.

Во многих пострадавших районах вооруженные гражданские лица сформировали группы самообороны, возвели баррикады и открывали огонь по участникам беспорядков. Власти просят граждан прекратить такие действия.

Первая волна протестов прошла по стране 7 июля, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.

Теги: #беспорядки #жертвы #юар
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