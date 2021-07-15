Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем.

"Мне не поступало пока предложений. Считаю некорректным до момента назначения министра, - а голосование будет завтра, - обсуждать вопросы с его заместителем", сказал Геращенко в вечернем эфире программы "Народ против" с Натальей Влащенко на канале "Украина 24" в четверг.