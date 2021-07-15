События

22:19 15.07.2021

Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем

1 мин читать
Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем.

"Мне не поступало пока предложений. Считаю некорректным до момента назначения министра, - а голосование будет завтра, - обсуждать вопросы с его заместителем",  сказал Геращенко в вечернем эфире программы "Народ против" с Натальей Влащенко на канале "Украина 24" в четверг.

Теги: #геращенко #украина #мвд #заместители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:10 15.07.2021
Зеленский предлагал Авакову подать в отставку

Зеленский предлагал Авакову подать в отставку

21:58 15.07.2021
Геращенко заверил, что МВД работает в естественном режиме, несмотря на отставку Авакова

Геращенко заверил, что МВД работает в естественном режиме, несмотря на отставку Авакова

18:54 15.07.2021
Совет ЕС добавил Украину, удалил Руанду и Таиланд из списка стран, для которых необходимо снять ограничения на поездки

Совет ЕС добавил Украину, удалил Руанду и Таиланд из списка стран, для которых необходимо снять ограничения на поездки

17:04 15.07.2021
Брюссель приветствует принятие Киевом законодательства, направленного на обновление судебной системы

Брюссель приветствует принятие Киевом законодательства, направленного на обновление судебной системы

16:55 15.07.2021
За год Египет посетили 1,2 млн украинцев - замминистра туризма

За год Египет посетили 1,2 млн украинцев - замминистра туризма

15:03 15.07.2021
Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

14:01 15.07.2021
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

13:37 15.07.2021
ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

11:35 15.07.2021
ВМС Украины получили первый ударный беспилотник из Турции

ВМС Украины получили первый ударный беспилотник из Турции

11:30 15.07.2021
Украина может стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы – Шефчович

Украина может стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы – Шефчович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Жеваго отрицают его объявление в международный розыск - заявление

Совет ЕС добавил Украину, удалил Руанду и Таиланд из списка стран, для которых необходимо снять ограничения на поездки

Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск по делу банка "Финансы и Кредит"

Зеленский накануне встречи Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

ПОСЛЕДНЕЕ

До 117 возросло число погибших в беспорядках в ЮАР

Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе, поврежден дом и крыша гаража – глава ОГА

На Харьковщине утонул 17-летний юноша – полиция

В Ереване опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе

ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроектов о реформировании ВСП и восстановлении ВККС – заявление

"Батькивщина" открыла "горячую" телефонную линию по защите земли

Во Львовской области селевой поток сошел на трассу Киев-Чоп, проезд осложнен

Кулеба: Украина играет ведущую роль в защите свободы слова в регионе

На "красной линии" Киевского метро восстановлено движение поездов в обычном режиме – пресс-служба

На Киевщине разоблачили чиновников, незаконно передавших частным фирмам более 323 га земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА