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21:10 15.07.2021

Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе, поврежден дом и крыша гаража – глава ОГА

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Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе, поврежден дом и крыша гаража – глава ОГА

Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе в четверг, в результате чего был поврежден дом и крыша гаража, жители не пострадали, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сегодня окол о 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - написал Кириленко на странице в Facebook.

Он отметил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст.438 УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.

 

Теги: #обстрел #донбасс
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