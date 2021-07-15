Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе, поврежден дом и крыша гаража – глава ОГА

Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе в четверг, в результате чего был поврежден дом и крыша гаража, жители не пострадали, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сегодня окол о 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - написал Кириленко на странице в Facebook.

Он отметил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст.438 УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.