В Ереване опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе

Минобороны Армении опровергло сообщение Баку о обстреле армянской стороной позиций азербайджанской армии.

"Министерство обороны Азербайджана в ежедневном режиме стало распространять дезинформацию. И сегодня военное ведомство этой страны сообщило, что 15 июля Вооруженные силы Армении с боевых позиций в Гегаркуникской области (восток Армении, - ИФ) обстреляли позиции азербайджанской армии. Информация не соответствует действительности. ВС Армении не нарушали режим перемирия. При необходимости подразделения армянской армии осуществляют лишь меры по сдерживанию противника", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее в четверг Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении приграничного Кельбаджарского района.