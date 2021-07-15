События

20:47 15.07.2021

В Ереване опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе

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В Ереване опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе

Минобороны Армении опровергло сообщение Баку о обстреле армянской стороной позиций азербайджанской армии.

"Министерство обороны Азербайджана в ежедневном режиме стало распространять дезинформацию. И сегодня военное ведомство этой страны сообщило, что 15 июля Вооруженные силы Армении с боевых позиций в Гегаркуникской области (восток Армении, - ИФ) обстреляли позиции азербайджанской армии. Информация не соответствует действительности. ВС Армении не нарушали режим перемирия. При необходимости подразделения армянской армии осуществляют лишь меры по сдерживанию противника", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее в четверг Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении приграничного Кельбаджарского района.

Теги: #обстрел #опровержение #армения #азербайджан
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