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20:38 15.07.2021

ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроектов о реформировании ВСП и восстановлении ВККС – заявление

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ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроектов о реформировании ВСП и восстановлении ВККС – заявление

Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой законов о реформировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, говорится в заявлении официального представителя ЕС, обнародованном в четверг.

"В течение последних нескольких дней Верховная Рада Украины приняла два важных законопроекта, которые предусматривают прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и оценку добропорядочности действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Эти учреждения являются двумя ключевыми органами судопроизводства в Украине. В обоих этих реформах международные эксперты будут иметь временную, но решающую роль в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Европейский Союз "решительно поддерживал подготовку этих законов о судебной реформе" и будет оказывать необходимую помощь, чтобы обеспечить их успешное внедрение.

"Это не только позволит обновить судебную систему, укрепить верховенство права и обеспечить лучшую защиту основных прав в Украине, но также усилит стратегическое, многомерное партнерство между ЕС и Украиной", - подчеркивает представитель ЕС.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

14 июля Верховная Рада приняла закон о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Службы дисциплинарных инспекторов.

Теги: #ес #реформа #заявление
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