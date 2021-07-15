"Батькивщина" открыла "горячую" телефонную линию по защите земли

Политическая партия "Батькивщина" будет помогать людям решать проблемы, которые возникают после старта распродажи украинской сельскохозяйственной земли, для чего была запущена соответствующая всеукраинская "горячая" телефонная линия, сообщает пресс-служба политсилы в четверг.

"Парламент собирается отдыхать, но "Батькивщина" будет работать все лето! Мы открыли горячие линии по всей стране и просим людей обращаться к нам по любому проблемному вопросу, связанному с землей", - цитирует пресс-служба "Батькивщины" лидера партии, народного депутата Юлию Тимошенко.

Уточняется, что необходимость открытия такой телефонной линии возникла после многочисленных обращений граждан, которые массово начали просить у представителей политсилы помощи, разъяснений и защиты.

"Никто не понимает, какие правила и порядки так называемого "рынка земли". Люди растеряны и беспокоятся по поводу рейдерских атак и захватов земли", - подчеркнула Тимошенко.

Она пообещала украинцам, что команда "Батькивщины" и в дальнейшем будет добиваться проведения референдума против распродажи украинской земли.

"Мы убеждены, что распродажа земли, разрешенная властями с 1 июля, - это грандиозная афера, которая закончится для Украины очень плохо. Мы настаиваем, что решения такого масштаба должны приниматься на всеукраинском референдуме, а не в кабинетах чиновников", – резюмировала нардеп.

В пресс-службе политсилы уточняют, что звонить с жалобами можно по телефону бесплатной "горячей" телефонной линии: 0800 30 2019.