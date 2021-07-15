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19:58 15.07.2021

Кулеба: Украина играет ведущую роль в защите свободы слова в регионе

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Кулеба: Украина играет ведущую роль в защите свободы слова в регионе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с представительницей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро, которая посещает Украину с визитом по его приглашению.

"Дмитрий Кулеба подтвердил неизменную поддержку мандата представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, готовность к дальнейшему тесному и конструктивному сотрудничеству. Он заверил в преданности Украины обязательствам по защите свободы слова и независимых СМИ, поддержке профессиональной деятельности независимых медиа, безопасности журналистов", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также министр поднял тему критического состояния свободы слова и независимых СМИ на временно оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса, призвал представительницу ОБСЕ максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно арестованных Россией журналистов.

Кулеба отметил дело украинского внештатного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко, который был незаконно арестован и подвергнут пыткам во временно оккупированном Крыму, и призвал ОБСЕ приложить все усилия для его освобождения.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина прилагает системные усилия в сфере противодействия дезинформации внутри государства и на международной арене. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Офисом представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в этом направлении.

"Глава украинской дипломатии подчеркнул ведущую роль Украины в обеспечении свободы слова в регионе. Он напомнил, что для иностранных журналистов, которых Минск и Москва лишили права на профессиональную деятельность, наше государство предоставляет возможность работать и освещать события в России и Беларуси из Украины", - говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что российская агрессия против Украины, которая включает дезинформацию и пропаганду, остается ключевой угрозой безопасности и свободе слова в стране.

Теги: #сми #обсе #мид
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