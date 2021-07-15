События

19:45 15.07.2021

На "красной линии" Киевского метро восстановлено движение поездов в обычном режиме – пресс-служба

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На "красной линии" Киевского метро восстановлено движение поездов в обычном режиме – пресс-служба

Движение поездов на "красной линии" Киевского метрополитена полностью восстановлено после того, как на перегоне "Дарница"-"Левобережная" под поезд попал человек, сообщает пресс-служба метрополитена в четверг.

"Красная линия! Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Случай, который произошел на перегоне "Дарница"-"Левобережная" летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

Как сообщалось, на одном из перегонов "красной линии" Киевского метрополитена человек попал под поезд, в связи с чем движение поездов осуществлялось по маршруту "Крещатик" - "Академгородок".

 

Теги: #метрополитен
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На "красной" линии Киевского метрополитена человек попал под поез

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