На "красной линии" Киевского метро восстановлено движение поездов в обычном режиме – пресс-служба

Движение поездов на "красной линии" Киевского метрополитена полностью восстановлено после того, как на перегоне "Дарница"-"Левобережная" под поезд попал человек, сообщает пресс-служба метрополитена в четверг.

"Красная линия! Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Случай, который произошел на перегоне "Дарница"-"Левобережная" летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

Как сообщалось, на одном из перегонов "красной линии" Киевского метрополитена человек попал под поезд, в связи с чем движение поездов осуществлялось по маршруту "Крещатик" - "Академгородок".