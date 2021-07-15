На Киевщине разоблачили чиновников, незаконно передавших частным фирмам более 323 га земли

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Главном управлении Госгеокадастра в Киевской области, руководство которого незаконно передало подконтрольным фирмам более 323 га земли в столичном регионе.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, сделка нанесла государству ущерб в размере 1,2 млрд грн, в связи с чем бывшему руководителю областного управления Госгеокадастра сообщено о подозрении в совершении преступления.

"Установлено, что чиновник наладил противоправный механизм передачи коммерческим компаниям земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники схемы безосновательно вывели из собственности государственного агрокомбината 169 земельных участков в пригороде Киева.

"Затем дельцы переоформили их на подставных лиц для дальнейшей перерегистрации на представителей аффилированных бизнес-структур", - сообщают в СБУ.

Там добавляют, что в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.